北朝鮮が寧辺（ヨンビョン）で新たなウラン濃縮施設を稼働している事実が、国際原子力機関（IAEA）によって確認された。8日（現地時間）、ボイス・オブ・アメリカ（VOA）放送によると、ラファエル・グロッシ事務局長はこの日の理事会基調演説で、北朝鮮が寧辺で新たな濃縮施設を稼働していると明らかにした。根拠として挙げたのは、3日に金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が視察した新たな核施設だ。北朝鮮の労働新聞は4日、金