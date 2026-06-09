デンマークサッカー協会は日本時間8日、同日に開催されたウクライナ代表との親善試合で、試合中に倒れたクリスティアン・エリクセン選手の状態と無事を発表。そして9日になってエリクセン選手本人も自身のSNSで声明を発表しました。34歳のエリクセン選手は、長きにわたってデンマーク代表の攻撃陣を牽引するスター選手。これまでセリエAのインテルやプレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドなど強豪チームでプレーしてきた世