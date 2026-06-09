NPB(日本野球機構)は9日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第12回中間発表を行いました。前日から上位陣に顔ぶれに変更はなし。外野手部門トップに立つ阪神の森下翔太選手が全体トップ35万3,593票を集めています。また外野手部門4位ヤクルトの増田珠選手が3位DeNAの度会隆輝選手との差を前日から4000票以上つめて、515票差に接近となりました。▽セ・リーグ ファン投票 第12回中間発表【先発投手