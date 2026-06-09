酒気帯び状態で車を運転した疑いで香川県坂出市の会社役員の男（46）が現行犯逮捕されました。 【写真を見る】酒気帯び運転の疑い、坂出市の会社役員の男（46）を現行犯逮捕 男は容疑を認める 警察によりますと、男はきょう（9日）午後0時34分ごろ、坂出市八幡町の県道で酒気帯びで乗用車を運転した道路交通法違反の容疑が持たれています。警察が巡回中に運転に違和感のある車を発見、運転手から事情を聞いたところ酒の臭いがし