Appleは、米カリフォルニア州クパチーノにある本社「Apple Park」において、年次開発者会議「WWDC26」を開催している。初日となる現地時間6月8日には、基調講演を実施した。 （関連：【画像】Apple独自のクラウド基盤「Private Cloud Compute（PCC）」をベースにした「Siri AI」） 「WWDC」は「Worldwide Developers Conference」の略称が示す通り、開発者向けのイベントであり、主に新しいOSや開発環境、各種AP