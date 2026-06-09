俳優の杉浦太陽が8日に自身のアメブロを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが生後10か月を迎えたことを報告した。この日、杉浦は「今日で夢空が10ヶ月になりました」と切り出し、恒例のオムツアートの写真を公開。「オムツアートも一桁から二桁に」と嬉しそうにコメントした。続けて、夢空ちゃんについて「ハイハイ、つかまり立ちで、目が離せない時期に入ってるので大変ですがw」と成長ぶりを明かしつつ「甘えガール可愛いなぁ〜〜