俳優でタレントの杉浦太陽さんは6月8日、自身のInstagramを更新。第5子・夢空（ゆめあ）さんが生後10カ月を迎えたことを報告しました。【写真】杉浦太陽、娘の生後10カ月を報告仲むつまじい家族ショットを披露杉浦さんは「夢空10ヶ月 つかまり立ちや、ハイハイで目が離せない、甘えガールになってきたよ」とつづり、3枚の写真を公開。1枚目は妻でタレントの辻希美さんと杉浦さんが夢空さんを真ん中に挟んだ笑顔の家族ショットで、