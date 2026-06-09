どんよりとした天気が続く梅雨のシーズンは、休日のお出かけ先に頭を悩ませてしまうことも多いですよね。雨の日だからこそ美しく映える絶景スポットや、天候を気にせず快適に過ごせる屋内の名所など、この時期にぴったりの魅力的なロケーションが多数存在します。All About ニュース編集部では、2026年5月25日、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、梅雨に行きたいと思う「茨城