◇インターリーグアスレチックス14―15ブルワーズ（2026年6月8日ラスベガス）アスレチックスは8日（日本時間9日）、2年後の本拠地となるネバダ州ラスベガスでブルワーズと戦い、壮絶な打撃戦を制することができず惜敗。ア・リーグ西地区首位のマリナーズとのゲーム差は3・5に広がった。移転を待ちわびるファンに勝利を届けることはできなかったが、若き打線の執念は見せつけた。1―2の3回、先発のスプリングスがチュラン