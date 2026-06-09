元DeNA、巨人の梶谷隆幸氏（37）が、銀次（38）と金子侑司氏（36）が司会のパーソルパ・リーグTV公式「月曜日もパテレ行き」に出演。セ・リーグ一筋18年の梶谷氏が注目しているソフトバンクの打者を挙げた。交流戦首位を走るソフトバンクで梶谷氏は「正木くんのバッティングは面白いかな。若いですし、これから（もっと伸びる）」と、5年目・正木智也外野手（26）の名前を挙げた。今季の交流戦はここまで12試合に出場して