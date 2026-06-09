ラグビーリーグワン2部のNECグリーンロケッツ東葛（略称・東葛）は9日、今年7月に予定されているNECからJR東日本への正会員地位の譲渡に伴い、新チーム名称が「JR東日本グリーンウォリアーズ東葛」に決まったと発表した。新たなチームエンブレムとチームロゴも発表された。親会社のNECは昨年8月、今季終了後の退会を前提にチーム譲渡に向けた検討を開始すると発表。その後、同年12月に譲渡先がJR東日本に決まり、契約締結とリ