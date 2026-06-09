お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏（50）が9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。梅雨の時期の心境をつづり、共感の声が寄せられている。「気分が晴れないのは梅雨のせいなのか？そんなに繊細だったのかおれは」とつづった。この投稿に「仲間」「まったく同じ気持ちです」「ダイアン津田もやられる天気、私が憂鬱な気分になるのも当たり前」「気圧差かな」など声が上がった。