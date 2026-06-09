アメリカのトランプ大統領は9日、イランとの戦闘終結に向けた覚書の締結について「合意の最終段階にある」との認識を示しました。トランプ大統領：我々はいかなる形であっても（イランの）核兵器保有を認めない、非常に良い合意の最終段階に入っている。そしてホルムズ海峡は直ちに開放される。署名と同時に開放されることになり、署名は2、3日以内にも行われる可能性がある。アメリカとイランが締結を目指している覚書には、停戦