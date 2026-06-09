9日(火)は全国的にすっきりしない天気で、沖縄や奄美には活発な雨雲が流れ込んでいます。これまでの1日の天気を振り返ります。■全国的に曇りや雨本州の南海上には梅雨前線が停滞しています。全国的に雲が多く、前線に近い西日本、東日本の太平洋側を中心に雨の降っている所があります。関東も南部で時折、弱い雨が降っています。また、低気圧が通過している北海道は、大雨のピークは越えましたが、昼過ぎ現在も所々で雨が降ってい