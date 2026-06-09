歌手の森口博子（57）が、9日までに自身のブログを更新。人気歌手との意外な出会いについてつづった。「日本テレビ『ヒルナンデス！』に出演させていただきました」と書き出した森口。同日放送の日本テレビ系情報番組「ヒルナンデス！」（月〜金曜前11・55）にの出演したことを報告した。「駅直結ビル全階で巡るンデス」の企画で「いとうあさこちゃん、藤あや子さんと、美味しいものにたくさんウキウキ」と共演者について言