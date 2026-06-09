「エッツィ」と呼ばれるこの遺骸はマイナス6度と湿度99％に保たれた冷蔵室で保存されている/Marion Lafogler/South Tyrol Museum of Archaeology/Eurac Research via CNN Newsource（CNN）「アイスマン・エッツィ」の愛称で知られる5300年前に死亡した男性のミイラは、保存状態が良いことで知られる。今回新たな研究によって、エッツィが微生物の「動的生態系」となっていることが分かった。本人から検出された一部の微生物は、数