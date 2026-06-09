女子ゴルフの渋野日向子が８日に自身のインスタグラムのストーリーズを更新。全米女子オープン選手権の予選ラウンドで同組だった１４年覇者のミシェル・ウィー（米国）と娘のマケナちゃん、元世界ランキング１位のヤニ・ツェン（台湾）との４ショットを投稿し「予選二日間ジュニアの頃から憧れていたお２人とプレーさせていただきました」などと記した。「組み合わせが出た瞬間から本当に楽しみで仕方なくて一瞬一瞬を噛み締め