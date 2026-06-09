東京都生活文化局消費生活部が、梅雨時期に増える傘や防水スプレーによる事故を防ぐため、「正しい使い方」の再確認を呼びかけている。○傘による危害やヒヤリ・ハット経験の実態東京都生活文化スポーツ局が2024年11月5日〜6日、東京都内に在住する計2,000人を対象に実施したインターネット調査によると、傘での危害やヒヤリ・ハットの経験は、「経験がある(他人からの被害)」が35.0%、「経験がある(自分からの加害)」が6.6%、「経