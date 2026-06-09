LGエレクトロニクス・ジャパンは6月9日、厚み1cmを切る83V型4K有機ELテレビ「LG OLED evo AI W6」をはじめとした、有機ELテレビの2026年新製品3シリーズを発表した。6月25日から順次販売を開始する。価格はオープンで、店頭予想価格は290,000円前後から。LG OLED evo AI W6。1cmを切る厚みで、背面全体を壁にぴったりくっつけ、壁と一体設置できる今回日本投入が発表された、LGの2026年有機ELテレビ新製品は下記3シリーズ・10モデ