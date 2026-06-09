にしき食品が展開する「NISHIKIYA KITCHEN」は6月19日、「NISHIKIYA KITCHEN & CAFE(ニシキヤキッチンアンドカフェ)」を「岩沼市子どもの遊びと交流基地miiina」(宮城県岩沼市)内にオープンする。これを記念し、6月23日までの5日間限定で「ニシキヤキッチンオープン記念祭」を開催する。ニシキヤキッチン&カフェ○限定セットを販売「オープン記念限定セット」(2,850円)を、各日50セット限定で販売する。バターチキンカレー