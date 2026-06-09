「パパとムスメの7日間(2007)」 舘ひろしが新垣結衣と共演したドラマ「パパとムスメの7日間(2007)」が、ファミリー劇場で初放送される。五十嵐貴久の同名小説を原作にした本作は、サラリーマンの父・川原恭一郎と、高校生の娘・小梅が、ある事故をきっかけに人格だけ入れ替わってしまうハートウォーミングなホームドラマ。舘が恭一郎を、新垣が小梅を演じた。放送当時は新垣の瑞々しい魅力が大きな注目を浴びた作品でもあるが