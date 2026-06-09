ガールズグループAFTERSCHOOL出身で女優として活動するナナの自宅に侵入し、刃物で脅して金品を奪おうとした30代の男に実刑判決が下された。議政府（ウィジョンブ）地裁・南楊州（ナミャンジュ）支院刑事第1部は6月9日、強盗致傷の罪で起訴された30代の男Aに対し、懲役7年を言い渡した。【写真】ナナの“全身タトゥー姿”Aは昨年11月15日午前6時頃、京畿道（キョンギド）九里（クリ）市にあるナナの自宅に侵入。刃物を持ってナナと