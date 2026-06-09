ファミリーマートは、おにぎり専門店ぼんご監修のおむすび「ぼんご監修 大きなおむすび まぐろたたきと生たらこ」(税込348円)と「ぼんご監修 大きなおむすび 鳥唐揚げマヨネーズ」(税込358円)を、2026年6月9日から全国約1万6,400店で発売する。〈「ぼんご監修」おむすび 累計販売数は1,500万食を突破〉2025年3月に発売した「ぼんご監修手巻おむすび」、同年8月に発売した「大きなおむすび」シリーズ、同年11月発売「ごちむすび」な