【モデルプレス＝2026/06/09】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」から誕生したグローバルボーイズグループ「KO1KEYZ」（コイキーズ）が6月8日、日本テレビ系情報番組「DayDay.」（1部：月〜木あさ9時〜11時10分／金あさ9時〜10時25分）に生出演。 1位でデビューしたK.DAIKI（加藤大樹）がMCの山里亮太にしたあるお願いが話題となっている。【写真】「たまに赤に浮気してしまいます…」日プデビューメンバー