【葛城リーリヤ -Atmosphere-】 【紫雲清夏 -Love ＆ Joy-】 6月6日 フィギュア化発表 WINGは、ゲーム「学園アイドルマスター」より「葛城リーリヤ -Atmosphere-」と「紫雲清夏 -Love ＆ Joy-」のフィギュア化を6月6日に発表した。 「葛城リーリヤ -Atmosphere-」は、3rd single「Atmosphere」のステージ衣装姿の「葛城リーリヤ」を