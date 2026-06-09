◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―阪神（９日・みずほペイペイ）阪神・糸原健斗内野手が１軍に合流した。４月５日まで１軍にいたが、同６日に出場選手登録を抹消されてから、ファームで３０試合に出場し、４９打数１５安打７打点、打率３割６厘の成績を残していた。この日から始まる敵地・ソフトバンク３連戦ではＤＨ制が導入されるため、勝負強い打撃に期待がかかる。