【Amazon：ガンプラ】 6月9日 販売再開 「MG 1/100 クロスボーンガンダムX-1フルクロス」 Amazonにて、ガンプラ「MG 1/100 クロスボーンガンダムX-1フルクロス」などが販売再開している。 今回Amazonにて7月に再入荷予定のガンプラを販売再開しており、「MG 1/100 クロスボーンガンダムX-1フルクロス」「MG 1/100 ガンダムデスサイズ EW」「MG 1/100 シェンロンガンダム