◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦函館大２―１上武大（９日・神宮）１６年ぶり４度目の出場となった函館大（北海道学生）が、３大会連続２１度目の出場となった上武大（関甲新学生）を下し、初戦を突破した。同大会で２回戦が最高成績のチームが、２０１３年に日本一、２２年準Ｖの上武大を相手にジャイアントキリングを成し遂げた。打線は上武大の最速１５１キロ右腕・木口永翔投手（４年＝