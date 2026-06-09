東北地方は梅雨入り前の晴れ間がありますが、12日(金)頃は局地的に雷雨となるおそれがあります。15日(月)以降は雨の日もあり、来週後半は梅雨前線の動きに注意が必要です。気温は平年並みか高めで、蒸し暑く感じられる日もありそうです。梅雨入り前の晴れ間も急な雨や雷雨に注意明日10日(水)は晴れ間の出る所が多く、梅雨入り前の貴重な晴れ間となるでしょう。日差しを有効に活用してください。11日(木)も晴れる所がありますが、