セブン‐イレブン・ジャパンと東京・足立区によるコラボ企画の第5弾として、足立区の人気給食メニュー「えびクリームライス」を再現した『えびクリームライスおむすび』が、16日より期間限定で発売される。今年は初めておむすびとして商品化され、より手軽に給食の味を楽しめる商品として展開される。【写真】足立区が推進する“楽ベジ”をテーマにしたコラボ商品3品も同時発売足立区の学校給食は、区内の小学6年生の97％、中