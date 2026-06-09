韓国の男性6人組「BOYNEXTDOOR」が8日、韓国・ソウル市内で初のスタジオアルバム「HOME」の発売記念ファンショーケースを開催した。初めてメンバー全員が楽曲制作に参加した作品。RIWOOは「準備しながらONEDOOR（ワンドア、ファンの総称）のもとにいるのが1番の“HOME”だと感じました」とファンへの愛を伝えた。足首のケガにより行動制限のあるJAEHYUNは「皆さんと長く元気に過ごしたいので、無理のない程度に尽くします！」