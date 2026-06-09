全国にファンを持つ人気タルト専門店｢キル フェ ボン｣の夏メニューに、静岡県菊川市の｢深蒸し菊川茶｣を使ったタルトが登場! ｢深蒸し菊川茶｣は地理的表示(GI)保護制度に登録されたブランド茶です。実は筆者のりぴよの実家は、かつてお茶農家。子どもの頃から親しんだお茶の魅力が詰まった一品と聞き、同郷のお茶が主役のタルトを求めて東京･青山店まで駆けつけて実食してきました♡ 夏の主役は桃!? でも今回はあえて