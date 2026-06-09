元楽天日本一コンビが仙台に帰ってきた。巨人はきょう9日から楽天と3連戦。初戦は則本昂大投手、11日は田中将大投手がいずれも移籍後初めて古巣相手に登板する予定で、楽天の打撃練習中に球場に姿を現すと三木監督らとグータッチしながら言葉を交わした。ともに13年に球団初の日本一に貢献し。8日は川崎市のジャイアンツ球場で調整すると田中将は「凄い巡り合わせだと思う。楽しみ。いろんな感情があるし、勝ちたいからこそや