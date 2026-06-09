梅宮アンナ（53）が9日、都内で、「フルコースがんと私と家族の日々」（文芸春秋、10日発売）発売記念会見に出席した。同書は乳がんを公表してから、乗り越えるまでの赤裸々な闘病記。さらに、昭和のスターだった父梅宮辰夫さんの知られざる晩年の様子や思い出、母・クラウディアに対する葛藤や、娘・百々果への感謝、昨年「出会って10日婚」として注目を集めた電撃再婚の内幕も明かしている。父の辰夫さんについては「他であま