サッカー日本代表は現地8日、日本時間12日に開幕するFIFAワールドカップ2026に向け、アメリカのテネシー州ナッシュビルで合宿を実施。5度目の大舞台に挑む長友佑都選手が、練習後のインタビューに応じました。昨年12月から、左膝前十字靱帯(じんたい)の断裂により、長期離脱をしていた南野拓実選手が、合宿にメンターとして合流したことについて「今日改めて会って思いましたけど、元気が出ますね、彼に会うと。本当にパワースポッ