韓国のガールズグループ「KARA」のメンバーで、女優の知英（32）が9日、都内でアジアの音楽・ファッション・カルチャー分野で活躍する人を称える「ASIACULTUREAWARDS」の表彰式に出席した。知英は、スペシャルアワード部門で、アジア・カルチャーブリッジ賞を受賞。ステージへ上がると「本日はこのようなすばらしい賞をいただき、本当にありがとうございます」と感謝を述べた。そして「私は幸運なことに、いろんな国や文