梅宮アンナ（53）が9日、都内で、「フルコースがんと私と家族の日々」（文芸春秋、10日発売）発売記念記者会見に出席した。梅宮は24年8月に乳がんステージ3Aであることを公表、24年11月に乳がんで右胸の全摘手術を行った。同書は乳がんを公表してから、乗り越えるまでの赤裸々な闘病記。さらに、昭和のスターだった父梅宮辰夫さんの知られざる晩年の様子や思い出、母・クラウディアに対する葛藤や、娘・百々果への感謝、昨年「出