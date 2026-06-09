高市総理の陣営が、自民党総裁選などで他の候補を誹謗中傷する動画を作成したとされる問題。高市総理は、「誹謗したり中傷したりというようなことは私の流儀ではありません」と話し、改めて関与を否定しました。【写真でみる】高市総理「キレられましたよ」高市総理“中傷動画”疑惑を改めて否定9日午後6時すぎ、官邸を出ようとする高市総理に…記者「総理、共同通信も中傷動画について男性の証言を報じましたが？」記者がぶつけた