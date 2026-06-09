プロ野球・巨人のルーキー、山城京平投手がプロ1年目ここまでの思いや手応えを語りました。山城投手は亜細亜大から25年ドラフト3位で入団した22歳左腕です。3月29日、開幕3戦目・阪神戦の先発を託されるも、3回途中5失点で降板。現在はファームで登板を重ねています。「最初は1軍に帯同させてもらい開幕3戦目を任される機会があったんですけど、そこで思うような結果が出なかった」と唯一の1軍登板を振り返ります。5与四死球の結果