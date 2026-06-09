女優松岡茉優（31）が9日、都内の国立新美術館で、アンバサダーを務める「ピカソmeetsポール・スミス遊び心の冒険へ」（10日〜9月21日、同所）の取材会に出席した。パリ国立美術館が所蔵するパブロ・ピカソの作品にインスピレーションを受けて、英国人デザイナーのポール・スミス氏（79）が会場レイアウトを考案した展覧会。「男の肖像」や「アルルカンに扮したパウロ」など、代表作を含む約80点を緩やかな時系列で紹介する