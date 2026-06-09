窃盗の疑いで、住居不定の無職の男（40）が9日、逮捕されました。新発田警察署の調べによりますと、男は3月28日午後5時前、新潟市西区の商業施設で、液晶テレビ1台（販売価格3万9,800円）をレジを通さず持ち出し、盗んだ窃盗の疑いです。店から被害の届けが出ていました。男は新発田市内の商業施設で炊飯器など2点（販売価格計5万2,600円）を盗んだ疑いで4月1日に逮捕。また燕市など商業施設4店舗で高圧洗浄機など6点（販売価格計1