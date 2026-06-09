ホンダのスポーティな小型EV！ 新型「Super-ONE（スーパーワン）」2026年5月22日、ホンダは小型EV（電気自動車）「Super-ONE（スーパーワン）」を発売しました。スーパーワンは、同じくホンダの軽乗用EV「N-ONE e：」をベースに、スポーティなデザインと走行性能を追求したモデルです。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これがホンダの「“新型”5ドアスポーツカー」です！ 画像で見る（30枚以上）スーパーワンは、N-ONE e