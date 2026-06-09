スリムかつコンパクトな小排気量スーパースポーツホンダのマレーシアにおける二輪車の生産・販売を担うBoon Siew Hondaが、「CBR150R」の2026年モデルを2026年4月中頃に発表しました。このCBR150Rは、150ccクラスのスポーツバイクでありながら、本格的なスーパースポーツのデザインと日常的な扱いやすさを両立させていることが大きな特徴です。【画像】充実装備の小排気量スーパースポーツモデル！ ホンダ「CBR150R」を 画像で