私（マユ）は夫のアラタと息子のハヤトとの3人家族でした。夫が不倫し家を出て行き、私たちは離婚。元夫と不倫相手から慰謝料をもらい、財産分与でマンションももらいました。しかし元夫と不倫相手との間に子どもができ、養育費の支払いを拒まれてしまったのです。見かねた義母が養育費を立て替えてくれることに……。おかげでハヤトは大学を卒業し、春から社会人です。そんなとき、元夫から義母が倒れたと連絡が入りました。さら