日本人として初めてK-1世界王座を獲得した元格闘家の魔裟斗（まさと）が自身のインスタグラムを更新。「だいぶ距離伸びてきたー」と嬉しそうに記すと、練習場で撮影したドライバーショットを動画で投稿した。【動画】元世界チャンプの287y豪快スイング！魔裟斗は4月9日のインスタグラムに「17年ぶりにクラブを振ってみた！」と投稿。5月3日には17年ぶりのラウンドで「115」だったことを報告している。それ以降も練習場やラウンドな