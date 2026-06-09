小祝さくらが自身のインスタグラムを更新。米国女子ツアーのメジャー第2戦「全米女子オープン」を終え、「たくさんの応援ありがとうございました」と感謝の気持ちを投稿した。【写真】ドジャースタジアムで野球観戦あれ、小祝さくらの帽子は……（全7枚）大会参戦のために渡米した小祝だったが、オフタイムには親友・竹田麗央と上田桃子の3人でロサンゼルス・ドジャースの試合を観戦した。気合十分の上田はフレディ・フリーマン