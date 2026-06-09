日本とハワイで2拠点生活を送るタレントの薬丸裕英が8日、自身のブログを更新。元アイドル歌手で妻・石川秀美さんとの結婚記念日を報告した。【写真】仲良し2ショット！薬丸裕英、妻・石川秀美さんとの結婚記念日薬丸は、ツーショットを添えて「本日6月8日は結婚記念日今日は一緒にお祝いは出来ませんが少し時期をずらして二人でゆっくり旅行へ行く予定です。36年という長い期間、喜びも苦労もたくさんありました。いつも支