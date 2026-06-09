お笑いタレントのやしろ優（38）が、9日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「【お弁当】月曜から金曜日のお弁当作ってる様子でーす！寝起きすっぴんママちゃん、毎日頑張ってるぜー！」と題した動画で、幼稚園生の息子のための月曜〜金曜日の手作り弁当を、実践型で披露した。【写真】「すごすぎる！冷凍食品が唐揚げだけなんて！」息子のための月〜金曜日の手作り弁当を披露するやしろ優月曜日のメニューは、ゆで焼きした