黒柳徹子（92）が、9日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演。ゲストに俳優の安達祐実（44）を迎え、トークを展開した。【写真】「おふたりとも、実年齢マイナス20歳くらいなのがすごすぎる」安達祐実＆黒柳徹子の再会2ショット今回12年ぶりのゲスト出演となった安達だが、番組では28年前、16歳の高校2年生の時の映像を放送。そのVTRで、黒柳は「普通ルーズソックスとか履いているんじゃない？」と、当