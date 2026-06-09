女優の安達祐実（44）が9日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。感銘を受けた女優について語った。俳優として影響を受けた人物として、ドラマ「ガラスの仮面」（1977年）で共演し、17年に死去した女優・野際陽子さん（享年81）を挙げた足立。「一緒にお芝居させていただいてもそうですし、役がそこにいる、役じゃなく“その人”がそこにいるっていうような感じでしたし。あと、指先の使い方まで